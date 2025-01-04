安倍晋三元首相の長期政権の背景を分析するうえで、その“エンタメ感”は欠かすことのできない要素だ。政治学者の牧原出氏が、安倍元首相の“スルーされない”ネット戦略を読み解いた。【画像】リオ五輪閉会式では安倍元首相がスーパーマリオ姿で登場◆◆◆エンタメの世界を楽しむ姿が支持された確かに、政治の世界と、娯楽やエンタメとは切っても切れない関係にある。だが、その中で安倍は、スポーツやゲームの腕を特に上げるこ