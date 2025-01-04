政治家が東京から関西に向かう“鉄道旅”は「西下」と呼ばれ、新聞記者たちの取材の激戦地だった。一方、国外から東京に軍人が向うことは「東上」と呼ばれた。政治学者の牧原出氏が「西下」「東上」を切り口に時代を読み解く。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆東上する軍人・外交官、満州国皇帝の西下そもそも西下では、緊迫したやりとりもときにあったとはいえ、やはりしのぎを削る政争が繰り広げられる東京を離れる