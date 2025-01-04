黒澤明監督の『天国と地獄』で誘拐犯を演じ一躍脚光を浴び、『影武者』『お葬式』『マルサの女』『おくりびと』など、数々の名作で圧倒的な存在感を放ってきた名優・山粼努。そのキャリアは60年以上に及び、舞台「リア王」での徹底的な役作りを記録した『俳優のノート』に代表されるように、独自の演技哲学を体現し続けている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）その山粼が俳優人生で初めて綴った自伝『「俳優