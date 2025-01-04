【元プロサッカー選手の転身録】比嘉厚平（柏、秋田、山形）第1回：「浦和のサポーターになりたい」とサッカーの虜に世界屈指の人気スポーツであるサッカーでプロまでたどり着く人間はほんのひと握り。その弱肉強食の世界で誰もが羨む成功を手にする者もいれば、早々とスパイクを脱ぐ者もいる。サッカーに人生を懸けて戦い続けた彼らは引退後に何を思うのか。「FOOTBALL ZONE」では元プロサッカー選手たちに焦点を当て、その第2