結婚生活を営むうえで、義母との関係は避けて通れない課題の一つになることも。今回は、義母との問題の解決策を紹介します。率直に伝える予期せぬ義母からの助言がプレッシャーになることがあります。このようなときには、率直に自分の感じたことを伝えることが解決の鍵となります。夫婦で協力義母とのかかわり方に悩んだら、夫と一緒に立ち向かうことで共有の問題として取り組めるでしょう。まずは夫に困っていることを相談してみ
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