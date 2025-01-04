1月5日（日）に開幕する、春の高校バレー2025。激戦を勝ち抜き「高校バレー日本一」の栄冠を手に入れるのは、果たして…。大会に出場する104校の中から、春高バレー2025の注目校をピックアップ。今回紹介するのは、石川代表・日本航空石川。能登半島地震で学校が使用不可に創部2年目にして春高バレー初出場を決めた、日本航空石川。本戦1カ月前となった12月上旬。彼女たちの姿は地元の石川ではなく、東京にあった。2024年元日、 石