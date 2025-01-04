◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」（３日、大田区総合体育館）観衆１８３０女子プロレスのマリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」を開催した。ユナイテッド・ナショナル選手権試合は王者・青野未来が桜井麻衣と４度目の防衛戦。試合は、互いの持てる技をすべてぶつけ合う熱戦となり２５分１７秒、桜井がＳＴＦでギブアップを奪い