ジョンソン米下院議長＝3日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】昨年11月の米大統領選と同時実施された連邦議会選を受けた新議会が3日、発足した。下院は議長選を実施し、過半数を握る共和党のジョンソン議長を再任した。共和党は上院でも多数派を確保しており、今月20日に就任するトランプ次期大統領は議会と連携しながら、米国第一の政策を推進する構えだ。定数435の下院の勢力は共和党219、民主党215、欠員1。