【モデルプレス＝2025/01/04】女優の足立梨花がこのほど、都内で行われたテレビ東京のドラマチューズ！「マイ・ワンナイト・ルール」（1月7日より毎週火曜深夜24：30〜）の記者会見に、共演の平岡祐太、中田青渚、木村了とともに出席。原作を読んだ感想や、見どころを語った。【写真】足立梨花、夫との手繋ぎウエディングフォト公開◆足立梨花主演「マイ・ワンナイト・ルール」原作は、なかおもとこ氏によるコミックシーモアで連載