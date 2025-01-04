※経済指標 ＊ISM製造業景気指数（12月）0:00 結果49.3 予想48.2前回48.4 ※発言・ニュース ＊バーキン・リッチモンド連銀総裁 ・経済見通しの基調はポジティブ。 ・労働市場は解雇よりも採用に向かう可能性が高い。 ・政府の政策が確定すれば、不確実性は低下するはず。 ・インフレ面でのリスクが高まり、成長は上向きの兆しが見られる。 ・インフレは２％目標に近づいているが、まだやるべきこ