韓国の高官犯罪捜査庁が入るソウル郊外の政府庁舎＝3日（共同）【ソウル共同】韓国の高官犯罪捜査庁（高捜庁）は4日、尹錫悦大統領の拘束令状を3日に執行できなかったことを受け、再執行に向けて必要な人員数など執行計画を練り直す。令状の有効期限は6日までで、聯合ニュースは5日ごろにも再執行を試みる可能性があると伝えた。3日はソウルで尹氏の公邸敷地に入ったが、大統領警護庁関係者らに行く手を阻まれ、内乱容疑の拘束