在職日数が長かった総理を紹介しながら、昭和・平成・令和の100年を振り返ります（写真：リュウタ／PIXTA）今年、2025年は昭和100年の年である。この間、時代は昭和から平成、令和へと移り変わった。そこで、昭和が始まった1926年からの100年間を振り返り、政界を牽引した歴代の内閣総理大臣のなかから、在職日数ベスト10をピックアップしてみた。こうしてみると、長期政権を維持するには、総理大臣には就任の巡り合わせをめぐる運