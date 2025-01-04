◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（2025年1月2日往路、3日復路）駒澤大学は2年連続の総合2位。それでも3日の復路では総合優勝した青山学院大学を上回る復路新記録を樹立し、指揮官の藤田敦史監督は、学生の“諦めない姿勢”に目を細めました。青山学院大学と3分16秒差の4位で復路をスタートしましたが、7区で佐藤圭汰選手が区間新記録をマークするなど、大会新記録を達成した青山学院大とは2分48秒差の総合2位でフィニッシュ。