豪州を拠点として活躍するレイチェル・キング騎手（３４）＝英国＝が短期免許を取得して２日に再来日。１月５日〜３月２日まで騎乗予定で、３日には早速美浦トレセンで調教に騎乗した。初来日だった昨年は１月のＡＪＣＣをチャックネイトで勝利し、外国人女性騎手初のＪＲＡ平地重賞勝利を達成した。その勢いは加速し、２月には東京新聞杯をサクラトゥジュールで制覇。ＪＲＡ重賞２勝を含む１６勝をマークし、ファンのハートを