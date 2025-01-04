「京都金杯・Ｇ３」（５日、中京）馬も人も重賞初制覇に燃えている。今回が６度目の重賞挑戦となるアスクコンナモンダが、レース２日前の３日、追い切りを敢行。栗東坂路を馬なりで４Ｆ５３秒５−３８秒９−１２秒４と、上々の時計をマークした。福永助手は「短期放牧を挟んで、順調な仕上がりを見せ、変わらず調教ではよく動けています」と調教内容を高評価。前走のキャピタルＳは５着も、ゴール前で挟まれる不利がなければ