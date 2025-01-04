「新馬戦」（５日、中山）１５年阪神ＪＦ＆１６年ＮＨＫマイルＣを制したメジャーエンブレムの５番子カレラエンブレマ（牡３歳、父サートゥルナーリア、美浦・田村）が、日曜中山６Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。昨年末の新馬戦を除外されて１週スライドとなったが、問題なく調整は進められてきた。１２月２５日の美浦坂路で４Ｆ５２秒７を計時。年明け２日にも力強いストライドを繰り出しながら同４Ｆ５２秒９−