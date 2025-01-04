「中山金杯・Ｇ３」（５日、中山）１月５日の主役は譲れない。デビュー２２年目を迎えた津村明秀騎手（３８）＝美浦＝は、中山金杯当日が３９回目のバースデー。正真正銘の“金杯男”だ。昨年はリカンカブールの勝利から悲願のＧ１初制覇へとつなげた。連覇が懸かる今年も、相棒のコース適性の高さを存分に引き出して幸先良くスタートダッシュを決める。競馬界随一の“金杯男”に今年もお任せだ。中山金杯が開催される５日に