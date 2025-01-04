タレントの清水みさと（32）が3日、インスタグラムを更新。夫のサバンナ高橋茂雄と正月旅行の様子を公開した。清水は「あけましておめでとうございますメキシコからお年賀です。1月1日は、気球から初日の出を見て、太陽のピラミッドにいき、ルチャ・リブレで神の子ミスティコを拝みました」とつづり、夫婦でのメキシコ旅行の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「メキシコの人聞こえますか〜」「憧れのご夫婦だな」と