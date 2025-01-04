「新馬戦」（６日、中京）一時代を築いた名馬の弟がベールを脱ぐ。月曜中京３Ｒ（ダート１４００メートル）にリアルスティール産駒のエンダードラゴン（牡３歳、栗東・友道）がスタンバイ。半兄には昨年末に惜しまれつつターフを去ったＧ１・５勝馬ドウデュースがいる超良血馬だ。昨年１１月５日に栗東トレセンへ入厩。口向きを矯正するため、２歳時では異例となる障害練習も敢行し、２カ月間じっくりと乗り込まれてきた。友