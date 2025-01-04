コメディアン・萩本欽一（83）、歌手・俳優の香取慎吾（47）による日本テレビ系『欽ちゃん＆香取慎吾の第100回全日本仮装大賞』が、2025年1月13日午後7時から放送される。今回は応募総数3580組 、全国12ヶ所で行われた予選を勝ち抜いた出場者34組が決定。20th Century（坂本昌行・長野博・井ノ原快彦）も予選を突破し、記念の100回大会に出場が決定した。【写真】『欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞』第100回大会の梶原比出樹