５月に引退する女子プロレス「マリーゴールド」の自称?女子プロ界の人間国宝?こと高橋奈七永（４６）と、?戦友?センダイガールズ・里村明衣子（４５）とのシングルマッチが決定的になった。昨年１２月１３日の新宿大会でワールド王者・Ｓａｒｅｅｅに敗れ、試合後には団体の旗揚げ１周年となる来年５月に現役引退することを表明。引退ロードでは同年４月に引退する里村との対戦を望み、３日の大田区大会では高橋が石川奈青と組