先日、今年は『新機動戦記ガンダムW』30周年であると書いたが、実は『機動戦士Zガンダム』の40周年でもある。1985年3月にファーストガンダムの続編として放送スタートした「Zガンダム」。本作はいろんな意味で革新的なものだった。そもそも5年も前に終わったと作品の直接の続編で、前作の登場人物も次々登場するという、世界観をそのまま継承・発展させたタイトル。前作のMSも型落ちの旧式として描写される。本作では変形機能を有