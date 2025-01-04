◆サッカー 全日本高校女子選手権 第３日▽３回戦藤枝順心３−０大阪学芸（３日、兵庫・三木総合防災公園陸上競技場ほか）３回戦が行われ、藤枝順心（静岡?）は大阪学芸（大阪?）を３―０で下して６大会連続の８強入りを決めた。前半１４分、ＦＷ岡村望央（２年）のロングボールに反応したＤＦ尾辻夏奈（２年）が先制弾。その後もＦＷ藤原凛音（３年）、ＦＷ弦間結月（３年）の３戦連発で加点した。５日の準々決勝は佐久長