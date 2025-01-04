今季Ｊ１に復帰する清水エスパルスのＭＦ西原源樹（１８）、ＭＦ小竹知恩（１８）が「しずおか報知」の“新春ダブルインタビュー”に応じて意気込みを語った。共に清水ユース出身。西原は昨季途中に高校生ながらプロ契約し、クラブの最年少得点記録を更新するなど１６試合２得点。小竹は今季から昇格する。クラブの未来を背負うホープ２人が夢を語り合った。（取材・構成＝武藤瑞基）＊＊＊＊―昨季を振り返って。西原（以