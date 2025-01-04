◆全国高校ラグビー第５日▽準々決勝国学院栃木１２―０石見智翠館（３日・花園）準々決勝４試合が行われ、Ｂシードの国学院栃木は、堅守でＡシードの石見智翠館（島根）を１２―０で完封し、準Ｖの２１年度以来の４強進出。抽選の結果、５日の準決勝は国学院栃木―桐蔭学園、東海大大阪仰星（大阪第２）―常翔学園（大阪第３）となった。花園に再び“コクトチ旋風”だ。昨春の選抜大会準優勝で、Ａシードの石見智翠館に完