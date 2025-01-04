ヤクルト・小川泰弘投手（３４）が３日、ドラフト１位の１６０キロ右腕・中村優斗投手（２１）＝愛知工大＝に“逆弟子入り”する考えを明かした。２月の１軍キャンプスタートが内定している即戦力ルーキーに対し「年齢も違いますし、やることは違うのは当たり前なんですけど、トレーニングとか投げる感覚とかを聞いてみたい」と、剛球を生み出す秘けつに迫るつもりだ。中村優は昨年３月“飛び級”で侍ジャパンに招集された金の