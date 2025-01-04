◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路８位から出た立大は、復路は５時間３０分５４秒の１２位となり、合計１０時間５８分２１秒の総合１３位で、史上最長ブランクの６３年ぶりシード権獲得はならなかった。当日変更で７区を走った小倉史也（３年）が区間１７位のブレーキ。昨年４月に就任した高林祐介監督（３