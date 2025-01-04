ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日）に自身のＳＮＳを更新。この日、チームへの加入が報じられた韓国の金慧成（キム・ヘソン）内野手を歓迎した。大谷はインスタグラムのストーリーズにＭＬＢ更新の投稿を引用してアップ。下に韓国語で「友よ、ようこそ。歓迎します」と記した。ＫＢＯ（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた金慧成は交渉締め切り直前でドジャー