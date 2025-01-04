◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）上位１０校に与えられるシード権は最終１０区まで大混戦だった。終盤まで８位から１１位の４チームが並走。１１位の順大は、圏内１０位・帝京大に７秒差で涙をのんだ。目の前で夢が散った。順大の１０区・古川達也（２年）は、１０位でゴールした帝京大の背中を見て、うつむ