NY株式3日（NY時間15:16）（日本時間05:16） ダウ平均42715.87（+323.60+0.76%） ナスダック19612.10（+331.31+1.72%） CME日経平均先物39660（大証終比：-240-0.61%） 欧州株式3日終値 英FT100 8223.98（-36.11-0.44%） 独DAX 19906.08（-118.58-0.59%） 仏CAC40 7282.22（-111.54-1.51%） 米国債利回り 2年債 4.277（+0.037） 10年債 4.596（+0.037） 30年債 4.814