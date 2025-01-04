ドジャースは3日（日本時間4日）、FAになっていたテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）と、3年総額6600万ドル（約104億2800万円）で契約したことを発表した。昨年末に複数の米メディアが契約合意を報じ、T・ヘルナンデスも自身のインスタグラムのストーリーズに「I’mback（ただいま）」と投稿していた。昨季は33本塁打、99打点を放つなどして世界一に貢献。本塁打を打った選手にベンチ前でひまわりの種をぶちまける係で