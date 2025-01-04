原爆の図の説明をする学芸員の岡村幸宣さん＝2024年12月、埼玉県東松山市被爆の惨状が描かれた連作絵画「原爆の図」が世界から関心を集めている。埼玉県東松山市の原爆の図丸木美術館が長年常設展示してきたが、戦後80年となる2025年にはオーストラリアの美術館でも展示される。日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞なども追い風となり、学芸員の岡村幸宣さん（50）は「核は人類共通の問題。多くの人に興味を持ってほ