川栄李奈と高杉真宙が共演する2025年1月11日21時放送のスペシャルドラマ『となりのナースエイドSP 2025』（日本テレビ系）に、追加キャストとして吉田鋼太郎、原菜乃華、渡辺真起子の出演が決定した。吉田は澪（川栄）を翻弄する超クセ強患者・大須賀学役、原は澪が寄り添う患者・澤村舞華役、渡辺は澪の新しい上司で統合外科部長の碓氷百合（うすい・ゆり）役を演じる。【動画】澪（川栄）、大河（高杉真宙）、虎徹（千葉雄大）