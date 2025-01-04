◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）道産子たちがナイスランで２０２５年の箱根路を終えた。帝京大の広田陸（２年）＝北海道栄高＝は補欠から当日変更で復路６区（２０・８キロ）を走り、５８分１３秒の区間４位と健闘した。１４位でスタートし、山下りでの激走で順位を一気に押し上げた。チームは総合１０位。シ