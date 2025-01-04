日本ハム・伊藤大海投手（２７）と郡司裕也捕手（２７）の新春対談がスポーツ報知で実現した。１９９７年生まれの同学年コンビは、抜群の掛け合いで互いの素顔などを語り尽くし、今季こそ「大海＆裕也でお立ち台に立つ」と約束。２０１６年以来のリーグ優勝＆日本一へ「伸び代たっぷり世代」の２人が４年目の新庄ハムをけん引していくと誓った。（取材・構成＝堀内啓太）＊＊＊＊郡司（以下、郡）＆伊藤（以下、伊）「あけ