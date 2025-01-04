◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）箱根駅伝で覇権を競った青学大の田中悠登主将（４年）と国学院大の平林清澄主将（４年）は、ともに、福井・武生市（現越前市）の出身。毎年１１月３日に開催される地元の「菊花マラソン」で小学校時代から同じレースで競い合っていたライバルであり、盟友だった。６年生の時は