◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）上位１０校に与えられるシード権は最終１０区まで大混戦だった。＊＊＊混戦を抜け出して、帝京大が総合１０位でシードを死守した。同１１位の順大とは、わずか７秒差。１０区の小林咲冴（１年）の姿を頼もしそうに見つめた中野孝行監督（６１）は「彼ら（争った４チー