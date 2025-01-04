元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が４日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、初詣の写真をアップした。「姉妹で」とつづり、妹で女優の板野成美と初詣を訪れたことを報告。「おみくじ小吉でもう一回引いた。もちろん大吉」とつづり、仲良く顔を寄せ合って記念撮影した。続く投稿でも「甘酒おいしかった」と２ショットをアップ。「屋台で毎回食べちゃうのは広島焼き、からあげ、ベビーカステラ」と楽しそうだ