▼ジェイパームス12月31日美浦Wコース5F66秒2〜1F11秒6（堀師）去勢して夏の放牧を挟んだ後、この馬らしさが出ていないが変にやめるような面はなくなり悪い方へ向いていない。硬さをケアしつつの調整だが息は少しずつ良化。そろそろ能力を出せそう。▼セイウンプラチナ3日美浦Wコース5F70秒1〜1F12秒2（千葉師）ひと息入れて成長した。ハナにはこだわらないので自分のリズムで行ければ。▼ディオスバリエンテ12月31日