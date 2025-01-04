「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）大会新記録で２年連続８度目の総合優勝を果たした青学大をまとめ続けたのが、９区の田中悠登（４年）だった。卒業後にアナウンサーの道へと進む主将は、１時間８分４０秒の区間２位と好走し、走りでもチームを鼓舞した。１１度目の復路優勝を果たした駒大が２分４８秒差の２位で、出雲全日本選抜、全日本を含む大学駅伝３冠に挑んだ国学院大は３位。１０位の帝京大まで