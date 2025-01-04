◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）出雲駅伝、全日本大学駅伝を制し、史上６校目の３冠を懸けて挑んだ国学院大は、１０時間５０分４７秒で２０年大会に並ぶ過去最高の総合３位だった。青学大、駒大との「３強」の一角として注目されるも往路は６位。復路では７区でタスキが落ちるハプニングがありながら、最終１