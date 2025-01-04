高齢者にとって安心・安全な住まいとして有力な選択肢になる老人ホーム。ひと昔は「姥捨て山」というイメージでしたが、昨今は、特色ある施設が増え、ホテルライクな生活が叶うホームも。なかには「人生最後の贅沢」と、身の丈以上のホームを選択する人もいるとか。ただ全員が「大満足」というわけではないようです。家事力のない父を心配する子どもたち「老人ホーム」を勧める50年以上連れ添った妻・紀子さん（享年77歳）を亡くし