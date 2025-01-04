「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路首位の青学大が、１０時間４１分１９秒の大会新記録で２年連続８度目の総合優勝を果たした。優勝回数は駒大に並び、史上６位タイとなった。６区の野村昭夢（４年）が区間新記録の快走。８区の塩出翔太（３年）も区間賞を獲得するなど、往路４位から追い上げた駒大を振り切った。原晋監督（５７）が掲げた『あいたいね大作戦』は、大会新記録＆２連覇という最高の形