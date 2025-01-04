ドラゴンズ応援大使を務めるＳＫＥ４８の熊崎晴香が、人気マスコットキャラクターのドアラを直撃。誰よりも近くでナインを見守ってきたドアラは、３年連続最下位からの逆襲を目指すチームをどう見ているのか。井上新監督やドラフト１位ルーキーの金丸夢斗投手（２１＝関大）、さらにはライデル・マルティネス投手の巨人移籍問題などドアラの見解を聞いた。（※ドアラは筆談で対応）熊崎あけましておめでとうございます！ド