【モデルプレス＝2025/01/04】2024年1月に放送された女優・川栄李奈主演の日本テレビ系ドラマ「となりのナースエイド」が、スペシャルドラマ「となりのナースエイド SP 2025」として、2025年1月11日よる9時に放送。この度、新キャスト3人が発表された。【写真】【推しの子】“有馬かな”演じる原菜乃華の再現度がすごい◆「となりのナースエイドSP」新キャスト3人発表今回、ナーススエイドと外科医の二刀流に奮闘する澪（川栄）に