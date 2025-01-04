芸能事務所「スペースクラフト・エージェンシー」がこのほど、都内で「2025年新春晴れ着撮影会」を開催し、女優・結城モエ（30）ら所属タレント14名が登場した。この記事の写真を見る結城は昨年公開の映画「乱歩の幻影」で初主演を務めた。出身地の福岡でも舞台挨拶が出来たといい、「お客さんが席いっぱいで見守る中、舞台挨拶をすることが出来て、本当に感極まったのが、すごく大切な思い出となりました」と感謝した。今年はすで