スペースクラフト・エージェンシー2025年新春晴れ着撮影会が行われ、新関碧さん、其原有沙さん、結城モエさん、紺野彩夏さん、白河れいさん、桜井凜さん、アイドルグループ「Merci Merci」の高橋七海さん、石川英利佳さん、斎藤栞さん、内田ゆめさん、本條杏実さん、下地芽衣さん、藤井貝吏さん総勢13名が登壇しました。 【写真を見る】【スペースクラフト晴れ着会】「ライオンの隠れ家」で話題の佐藤大空くんがサプライズ登