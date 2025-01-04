女優の紺野彩夏（25）、結城モエ（30）らスペースクラフト・エージェンシー所属の13人がこのほど、新年の晴れ着姿を披露した。紺野は主演する読売テレビドラマ「キスでふさいで、バレないで」が来月3日にスタート。「宣伝を頑張っていきたい」と意気込んだ。昨年はテレビ東京ドラマ「好きなオトコと別れたい」ではヒモ男を飼う会社員、NHK「宙わたる教室」では定時制高校に通うキャバクラ嬢と幅広い役をこなした。「幅のある役