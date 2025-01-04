昨年12月27、28の両日に都内でファンクラブイベントを開催した歌手の中森明菜（59）が、本紙にライブ時の写真を提供した。ウエーブがかった髪に黒のキャップをかぶり、ヨウジヤマモトの赤いドレスに身を包んで「TATTOO」など11曲を歌唱した。昨年7月、6年半ぶりにファンの前で歌唱した中森。今回のイベントはその追加公演という位置づけで、長年愛用していた同ブランドと、中森ならではの繊細なボイスに往年のファンたちが熱