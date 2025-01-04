自主トレーニングで調整する阪神・伊原＝奈良県香芝市阪神のドラフト1位ルーキー伊原陵人投手（NTT西日本）が3日、奈良県香芝市の大商大グラウンドで自主トレーニングを公開した。原点という母校での約2時間の練習に「身が引き締まる。新人王を目標に頑張りたい。とにかく負けないように」と快活に話した。先発候補のサウスポーは奈良県橿原市出身で、初詣は橿原神宮へ。おみくじは「末吉だった」そうだが「大吉が出るまで引き